Iron Maiden SENJUTSU lim. Deluxe Ed. CD + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Jetzt schon vorbestellen: Dieses exklusive Metallica-Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 08/2021 (ab 14.07. am Kiosk).

In der nächsten Ausgabe werden wir mit einer exklusiven Metallica-CD bei euch vorstellig werden! In der großen Titelgeschichte lest ihr eine umfangreiche Historie mit allen Infos rund um das schwarze Album. Die Augustausgabe kann bereits jetzt vorbestellt werden und kommt frei Haus zu euch (also keine extra Portokosten!): www.metal-hammer.de/blackalbum. Achtung: Versand ab 14. Juli 2021, dem Erscheinungstag unserer Augustausgabe! Metal-Feste feiern, wie sie fallen: Das legendäre Black Album von Metallica feiert dieses Jahr sein 30. Jubiläum. METAL HAMMER zelebriert diesen runden Geburtstag mit einer ausführlichen Titelgeschichte und einer einmaligen Beilage: Auf A MAXIMUM TRIBUTE TO THE BLACK ALBUM haben wir…