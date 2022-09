Iron Maiden: THE NUMBER OF THE BEAST als 3-fach Vinyl

Foto: Warner Music/Iron Maiden. All rights reserved.

Iron Maiden legen THE NUMBER OF THE BEAST als schickes 3-Fach Vinyl auf

Um das 40. Jubiläum des legendären Iron Maiden-Albums THE NUMBER OF THE BEAST zu feiern, bringen Steve Harris und Co. sowie die Plattenfirma BMG den Longplayer als edles, dreifaches Vinyl auf den Markt. Ab 19. November ist die Platte unter anderem hier erhältlich. Der Clou: Zum ersten Mal ist nun auch der 1982 als B-Seite veröffentlichte Fanliebling ‘Total Eclipse’ auf der Scheibe enthalten.

Bandboss Steve Harris kommentiert dies: „Bei dieser Vinylveröffentlichung haben wir die Chance den Song ‘Total Eclipse’ zum ersten Mal an seinen rechtmäßigen Platz auf dem Album zu setzen. Der Grund, warum das Lied es nicht ursprünglich auf die Platte schaffte, war eine verrückte Eile, als wir die Scheibe fertigstellten. Wir mussten die ‘Run To The Hills’-Single vor der Tour rausbringen — und hatten im Prinzip als B-Seite ‘Gangland’ oder ‘Total Eclipse’ auszuwählen. Da haben wir einfach den falschen Song genommen. ‘Total Eclipse’ ist ein stärkeres Stück. Und das Album wäre stärker gewesen, wenn es darauf gewesen wäre.“

Des Weiteren ist das Doppel-Live-Album BEAST OVER HAMMERSMITH enthalten — und damit zum ersten Mal als Schallplatte zu haben. Dafür wurde der Auftritt 1982 im Hammersmith Odeon in London nur wenige Tage vor der Veröffentlichung des Originalalbums mitgeschnitten. Darüber hinaus hat Iron Maiden-Bassist Steve Harris Liner Notes für den Release verfasst.

Die Tracklist:

LP 1 — THE NUMBER OF THE BEAST

Seite 1:

Invaders Children Of The Damned The Prisoner 22 Acacia Avenue

Seite 2:

The Number Of The Beast Run To The Hills Total Eclipse* Hallowed Be Thy Name

(*Alternative Tracklisting im Vergleich zur Original-LP: ‘Total Eclipse’ ersetzt ‘Gangland’.)

LP 2 — BEAST OVER HAMMERSMITH



Seite 3:

Murders In The Rue Morgue Wrathchild Run To The Hills Children of The Damned The Number Of The Beast

Seite 4:

Another Life Killers 22 Acacia Avenue Total Eclipse Transylvania

LP 3 — BEAST OVER HAMMERSMITH



Seite 5:

The Prisoner Hallowed Be Thy Name Phantom Of The Opera Iron Maiden

Seite 6:

Sanctuary Drifter Running Free Prowler

—

