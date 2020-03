Das Coronavirus hat einen ersten musikalischen Verehrer (wenn man so will): Die gleichnamige Band spielt Depressive Suicidal Black Metal.

Thema Nummer eins in Deutschland (und Europa) dürfte derzeit das Coronavirus sein. An allen Ecken und Enden scheint sich Panik breit zu machen. Von überall fängt es an, Absagen von Messen zu hageln. "Und das alles wegen einer Erkältung!", hört man schon Leute unken. Nun ist eine Band auf den - äh - "Zug" um die neuartige Erkrankung aufgesprungen und hat direkt einen Song veröffentlicht (Video siehe unten). Nach Formationen wie der Doom-Kapelle Corona Mortis, den Psychedelic-Rockern Möther Cörona und der Eurodance-Sensation Corona (Video zu ‘Rhythm Of The Night’ siehe weiter unten) hat sich das jüngst aus der Taufe gehobene…