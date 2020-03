Black Metal-Band benennt sich nach Coronavirus

"The trend is your friend", dachte sich offenbar die neue DSBM-Kapelle Coronavirus

Thema Nummer eins in Deutschland (und Europa) dürfte derzeit das Coronavirus sein. An allen Ecken und Enden scheint sich Panik breit zu machen. Von überall fängt es an, Absagen von Messen zu hageln. „Und das alles wegen einer Erkältung!“, hört man schon Leute unken. Nun ist eine Band auf den – äh – „Zug“ um die neuartige Erkrankung aufgesprungen und hat direkt einen Song veröffentlicht (Video siehe unten).

Nach Formationen wie der Doom-Kapelle Corona Mortis, den Psychedelic-Rockern Möther Cörona und der Eurodance-Sensation Corona (Video zu ‘Rhythm Of The Night’ siehe weiter unten) hat sich das jüngst aus der Taufe gehobene Duo einfach direkt nach COVID-19 benannt. Sänger Ash Montag und Musiker Henne (der offenbar sämtliche Instrumente übernommen und eingespielt hat) bilden zusammen Coronavirus und spielen nach eigenen Angaben – und der düsteren Thematik angemessen – Depressive Suicidal Black Metal.

Vertonter Pandemie-Thriller

Dazu passt auch der wenig optimistische Titel ihres ersten Songs: ‘The End Is Near’. In dem Lied singen Coronavirus, die der selbst gestrickten Legende nach natürlich aus dem chinesischen Wuhan stammen, so apokalyptische und zum Teil auf italienisch verfasste Textzeilen wie:

„My eyes/ Burn in the fire/Of the Inferno

My ears/ Hear nothing but/ Screams from un’anima in pena

Dolore senza fine/ Nessun rimpianto/ Inferno un incubo vivente

My hands/ Are heavier than/ Iridio

Nothing but an/ Dolore senza fine/ Fática, every day feeling

Dolore senza fine/ Nessun rimpianto“

Soll man das nun lustig, albern oder geschmacklos finden? Am besten ihr macht euch selbst einen Eindruck und zieht euch ‘The End Is Near’ rein: