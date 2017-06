Jacoby Shaddix erklärt, warum Nu Metal einen schlechten Ruf hat

Foto: Adrian Sailer. All rights reserved.

Jacoby Shaddix, Sänger von Papa Roach, wurde nach seiner Meinung befragt, warum Nu Metal so einen schlechten Ruf habe – schließlich sind Papa Roach dereinst mit dem Genre groß geworden, und demzufolge sollte man eine fundierte Aussage erwarten können. Sollte.

Shaddix führt Limp Bizkit-Sänger Fred Durst an: “Viele Leute mochten ihn nicht. Und das war natürlich schlecht. Jeder ließ seinem Hass ihm gegenüber freien Lauf. Fred selbst fragte sich immer: ,Warum wollen mich alle hassen?‘ Dadurch entwickelte er sich zu einer Art Aushängeschild des Genres, welches somit sehr leicht zu attackieren war.”

Diese bösen Menschen

Shaddix seinerseits kann nichts Schlechtes über Durst sagen, sondern zollt ihm Respekt. “Wir waren damals eine der Bands, die Millionen von Alben verkaufte. Und wenn man so erfolgreich ist, an der Spitze steht, werfen die Leute Steine auf einen.”

Angst vor Steinen sei aber nicht der Grund dafür, weshalb sich Papa Roach nicht an früheren Sounds bedienen, um ihren Erfolg von damals zu wiederholen, so Shaddix: “Alles geht um Weiterentwicklung. Wir haben zwar wieder alte Elemente in CROOKED TEETH integriert, taten dies aber gewiss nicht, um sagen zu können: ,Perfekt, jetzt sind wir wieder oldschool.‘

Aber, um zur Frage zurückzukommen: Alle Kritiker und Fans, die Nu Metal schlechtreden, sollten bedenken, dass einige aktuelle, krasse Bands, etwa Bring Me The Horizon oder Of Mice & Men, davon beeinflusst und inspiriert wurden.”