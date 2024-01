James Hetfield hätte gerne einen Strohhalm am Mikro

Metallica sind absolute Live-Routiniers. Die „Four Horsemen“ gibt es seit mehr als 40 Jahren — und immer noch versuchen sich die Thrash-Metaller weiter zu entwickeln und Dinge zu verbessern. So hat Frontmann und Gitarrist James Hetfield erst kürzlich im bandeigenen Podcast ‘The Metallica Report’ zwei Einfälle kundgetan, bei denen es um Flüssigkeitszufuhr und Beweglichkeit auf der Bühne geht.

Zum einen fände es „Papa Het“ eine lässige Idee, während er Gitarre spielt, problemlos an etwas zu trinken zu kommen. Der Musiker denkt dabei an Trinkhalme. „Vielleicht ein wenig Wasser schlürfen zu können, während ich spiele. Über irgendeine Art von Strohhalm am Mikrofon. Das wäre cool“, grübelt James Hetfield laut. Zum anderen hätte es der 60-Jährige gerne leichter, auf der Bühne herumzulaufen und mit dem Publikum zu interagieren, wenn er singt. Doch die normalen Mikrofone hindern ihn leider daran.

„Ich halte nun mal nicht das Mikro, daher bin ich nicht in der Lage, irgendwohin zu gehen“, analysiert James Hetfield. „Also könnten da überall Mikrofonstationen sein. Aber dann müsste mir unser Monitormann zu all den Mikros hinterherjagen. Denn er kann sie nicht alle aufgedreht lassen, weil das irre klingt — besonders in einer großen Konzerthalle.“ Aber der Metallica-Sänger hat auch bereits eine Lösungsidee für dieses Problem: „Wenn man etwas mitführen würde, wodurch sich das Mikro selbst einschalten würde, wenn man einen halben Meter nah dran ist. Vielleicht so etwas in der Art. Das würde es dem Monitor-Kerl und mir ein wenig erleichtern.“

