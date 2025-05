Tracii Guns von L.A. Guns hält Metallica-Frontmann James Hetfield für „den mutigsten Mann im Rock“. Dies gab der Glam Metal-Veteran im Gespräch mit „Metal Dave“ Glessner und Jason McMaster (Dangerous Toys) beim „Talk Louder“-Podcast zu Protokoll. „Ich finde, aus James Hetfield ist der mutigste Mann im Rock geworden“, mutmaßt der 59-Jährige.

Anschließend erklärt Tracii seinen Befund: „Ich kenne James Hetfield schon lange, auf musikalischer und persönlicher Ebene, aus etwas Abstand. Aber wenn wir einander treffen, quatschen wir. Wir sind keine guten Freunde, aber respektieren einander. Und sie sind zu unserer ersten L.A. Guns-Releaseparty überhaupt gekommen. Diese Kerle waren immer in der Nähe von L.A. Guns. Und ich habe Metallica schon immer gemocht. […] Es gab stets diese coole Stimmung zwischen mir und den Jungs. Und dann sah ich, dass er in der Öffentlichkeit sein Herz geöffnet hat.

Chapeau!

Er fing an, über die Dämonen zu sprechen, mit denen er zu tun hat, und wie lange schon. Man spielt in Stadien und geht dann ins Lebensmittelgeschäft in der Nachbarschaft. Das ist eine große Veränderung. […] Es ist sehr schwierig für einen Mann, über diese Dinge mit seinen Freunden zu reden, geschweige denn darüber aufrichtig in der Öffentlichkeit zu sprechen, besonders, wenn man der Sänger von Metallica ist. Also habe ich jetzt sogar noch mehr Respekt für James Hetfield als jemals zuvor. Ich finde einfach, dass er so wagemutig und tapfer ist.

Und obgleich ich es für eine Schande halte, was aus seiner Ehe geworden ist: Beziehungen halten nicht für immer. Aber ich muss diesem Mann wirklich Applaus spenden. Toll gemacht! Und dieser Heilungsprozess. Die Leute sagen: ‚Aber er ist doch ein Millionär!‘ Was hat das damit zu tun? Geld löst nicht alle inneren Probleme. Und ist er trocken geworden. Das ist hart. Das ist schwer hinzukriegen. Und darüber hinaus hat er noch all diese tolle Musik und diese großartigen Songs geschrieben. Ich sage das nicht oft, aber: Gott segne diesen Kerl. Was für ein geiler Typ.“

