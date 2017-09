James Hetfield: Verunglückter Fan war Inspiration für ‘Here Comes Revenge’

Metallica befinden sich derzeit auf Europatournee und geben nebenher fleißig Interviews. Sänger James Hetfield erläuterte einem Radio-Interview die Hintergründe des Songs ‘Here Comes Revenge’ aus dem aktuellen Album HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT:

“Mir fiel ein Paar auf, das viele unserer Shows besucht hat. Sie kamen auf Metallica, da ihre tragisch verunglückte Tochter Fan von uns war. Ich dachte mir: Wie schaffen es die beiden, sich nicht an dem betrunkenen Fahrer, der ihre Tochter auf dem Gewissen hat, zu rächen, sondern sich dem zu widmen, was ihre Tochter am meisten liebte und dadurch auf gewisse Art und Weise in Kontakt mit ihr zu bleiben.

Kein Gedanke an Rache

Ich versuchte, mich in diese Situation zu versetzen und dass Rache sich wirklich sehr gut anfühlen muss, sie aber nicht befriedigend oder befreiend wirkt.” Dem australischen Rolling Stone hatte Hetfield bereits früher schon von diesem Paar berichtet: “Der Mann sagte, sie hätten Metallica vorher nicht gekannt, seien jetzt aber Fans geworden.

Ihre Tochter war so jung. Wie könnte man da nicht zwingend Rache am Täter üben wollen? Doch die beiden entschieden sich dazu, sich der Musik zu widmen, die ihre Tochter liebte, sie kommen zu unseren Konzerten. Wir sind Freunde geworden, und die beiden haben etwas durchgemacht, was ich vermutlich nicht aushalten könnte.”

Seht hier das offizielle Video zu ‘Here Comes Revenge’: