Eigentlich hat der ehemalige Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix alias Jeffrey Nothing allen Grund zur Freude. Wie er selbst bereits im Juli via Facebook bekanntgab, sei die Behandlung erfolgreich verlaufen und der Krebs weg. Außerdem appellierte er an andere Krebspatienten: „Bitte prüft eure Behandlungsmöglichkeiten gründlich. Chemotherapie, Bestrahlung und Operationen sind veraltete und primitive Methoden. Sie zerstören Zellen wahllos und bestrahlen nie den gesamten Tumor, insbesondere wenn dieser in unmittelbarer Nähe eines lebenswichtigen Organs liegt. Außerdem kann eine Operation den Krebs in fast allen Fällen streuen.“

Im März gab Hatrix an, sich einer „Behandlung mit Alternativmedizin“ zu unterziehen. Erst kürzlich erklärte er im Gespräch mit Neeka Rogers von Metal Nation: „Ich glaube nicht an die Behandlungsmethoden der Schulmedizin. Ich denke, viele Menschen lassen sich nur aus Angst dazu verleiten.“ So habe der Musiker eine „Kur gemacht und eine Woche lang tatsächlich nur von Trauben und Traubensaft gelebt – neun Tinkturen, zwei Kapseln dreimal täglich, acht Wochen lang. Gleichzeitig habe ich aber auch viel Zeit in der Sauna verbracht. Und kurze Zeit später habe ich angefangen, viel zu wandern. Ich fühle mich so fit wie nie zuvor, und die Bewegung macht mir einfach Spaß.“

Die Klarstellung

Von Branchenportal Blabbermouth ist bei der anschließenden Berichterstattung offenbar etwas falsch wiedergegeben worden. Kurz darauf schrieb Jeffrey Hatrix nämlich auf seiner Facebook-Seite: „Ich habe heute einen Artikel auf Blabbermouth.net über mein Interview mit Neeka Rogers gelesen, und ein paar Dinge müssen klargestellt werden. Zunächst einmal: Ich kämpfe nicht mehr gegen Krebs. Ich hatte letzten Juli eine PET-Untersuchung, die bestätigte, dass der Krebs nicht mehr vorhanden ist und ich mich in Remission befinde. Ich wiederhole: Der Krebs ist weg.“

Dann beruft er sich auf seinen Post vom Juli und echauffiert sich, dass darüber nicht berichtet wurde. „Anscheinend ist das nur dann berichtenswert, wenn man im Sterben liegt.“ Weiterhin finde Hatrix es „seltsam, dass sie nicht erwähnt haben, dass ich gerade einen Gastauftritt mit einer großartigen Band gemacht habe oder dass ich für nächstes Jahr Konzerte gebucht habe. Das alles wurde im selben Interview gesagt.“ Bei besagter Band handelt es sich um DieHumane, bei denen der ehemalige Exodus-Gitarrist Rick Hunolt in die Saiten haut.

Außerdem veröffentlicht Hatrix Bilder seines ersten Befundes vom November 2024 und der Untersuchung im Juli dieses Jahres. Dazu schreibt er: „An alle, die in den Kommentaren ,Ab in den Sarg!‘ und ,Ruhe in Frieden!‘ fordern: Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen.“ An seine Fans und Unterstützer richtet er die Worte: „Es waren sehr schwierige Jahre, und die Unterstützung meiner Fans hat mich tief berührt und mir sehr geholfen. Ich freue mich darauf, euch das persönlich zu sagen, wenn wir uns bei den Konzerten sehen. Vielen Dank!“

