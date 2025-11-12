Toggle menu

Power Trip arbeiten mit neuem Sänger an neuer Musik

Power Trip, 06.02.2025 Hamburg, Sporthalle
Blake Ibanez mit Power Trip, 06.02.2025 Hamburg, Sporthalle
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Nachdem Power Trip bereits live mit ihrem neuen Sänger gut fahren, arbeitet er nun auch am neuen Material der Thrasher mit.
Nachdem unerwarteten Ableben von Frontmann Riley Gale 2020 war es eine Zeit lang still um Power Trip. Im Sommer 2024 hatten die Texas-Thrasher ihren ersten Auftritt ohne Gale. An seiner statt steht seitdem Seth Gilmore, ein langjähriger Freund der Band, am Mikrofon. In dieser Konstellation ging es zu Beginn dieses Jahres mit Pantera auf Tour durch Europa, gefolgt von einigen Festivals und Headlinershows.

Bewährtes und Neues

Im ausführlichen Interview mit Altars Of Metal spricht Gitarrist Blake Ibanez über die derzeitige Situation und Pläne der Band. „Man kann nie jemanden ersetzen, der so einzigartig war, ein Individuum, ein wirklich talentierter Mensch wie Riley. Aber darum geht es ja auch nicht“, erklärt Ibanez zunächst. „Er wird immer ein besonderer Mensch und eine echte Größe bleiben. Und ich möchte nicht, dass ihn jemand ersetzt. Aber Seth ist auch ein ganz eigener Typ und bringt etwas ganz anderes mit. Und wir sind einfach hier, um das, was wir angefangen haben, weiterzuführen und es nicht sterben zu lassen. Denn ich glaube, das wäre noch viel trauriger gewesen.“

Da die Live-Termine für 2025 annähernd abgehakt sind, haben Power Trip etwas mehr Zeit, um an neuer Musik zu arbeiten und „ein neues Kapitel aufzuschlagen“. Dazu meint der Gitarrist: „Es wird vielleicht nicht genau dasselbe sein, aber es ist auf eine andere Art großartig und inspirierend. Und wir werden unser Bestes geben, um das zu erreichen. Wir würden niemals etwas tun, von dem wir nicht absolut überzeugt sind und wir nicht für richtig halten. Aber nichts davon wird jemals das schmälern, was Riley tat oder wir mit ihm gemacht haben. Das wird immer etwas Besonderes bleiben und immer etwas, das wir mit ihm geschaffen haben. Es waren seine Worte, und es war unsere Musik.“

Auf die Frage, ob das neue Power Trip-Material experimenteller ausfallen werde als die bisherigen Werke der Band oder ob es dem bewährten Konzept der Zusammenarbeit mit Riley folgen werde, antwortete Ibanez: „Ich denke, es ist von allem etwas.“ Natürlich werde man die Vergangenheit stets in Ehren halten, „aber wenn es darum geht, nach vorne zu blicken, werden wir Musik so schreiben, wie wir es wollen. Ich möchte natürlich all die Elemente unserer bewährten Formel so weit wie möglich beibehalten. Aber Seth ist ein anderer Mensch, ein anderer Sänger, ein anderer Texter. Wird er also versuchen, Texte genauso zu schreiben wie Riley? Ich hoffe nicht.“


