Vulvodynia-Sänger tourt nicht länger mit der Band

von
Erst kürzlich wurden schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den neuen Vulvodynia-Sänger erhoben. Nun muss er die aktuelle Tour daheim verbringen.
Vulvodynia scheinen einfach kein Glück mit ihren Sängern zu haben. 2023 feuerten die südafrikanischen Death-Metaller Duncan Bentley, nachdem dieser Schlagzeuger Tom Hughes im Streit übel zugerichtet hatte. Es wurden sogar Vorwürfe laut, der Frontmann habe versucht, den Drummer umzubringen. Infolgedessen übernahm Gitarrist Lwandile Prusent vorerst das Mikrofon. Erst Ende Oktober dieses Jahres stellten Vulvodynia Zion Bitterbender als neuen Sänger vor, dessen Zeit in der Band womöglich bald schon wieder enden könnte.

Ernst zu nehmende Anschuldigungen

Während der aktuellen Tournee durch Asien postete jemand – vermutlich Bitterbenders Ex-Freundin – verschiedene Screenshots von Textnachrichten, die den Sänger des sexuellen Missbrauchs beschuldigen. Weiterhin soll er anzügliche Fotos und Nachrichten mit Minderjährigen ausgetauscht haben. Bitterbender reagierte und gab an, dass die Aussagen „falsch und zutiefst verletzend“ seien. „Ich habe die mir vorgeworfene Tat nicht begangen und wurde nie wegen eines solchen Verbrechens angeklagt oder untersucht.“

Auch Vulvodynia äußerten sich zum Sachverhalt. Im Statement hieß es: „Wir möchten klarstellen, dass wir diese Angelegenheit sehr ernst nehmen. Aus Respekt gegenüber allen Beteiligten und um sicherzustellen, dass die Situation fair und verantwortungsbewusst behandelt wird, werden wir zunächst die entsprechenden rechtlichen und professionellen Instanzen ihren Gang gehen lassen, bevor wir weitere Kommentare abgeben.“

Entscheidung

Nun gibt es ein Update. In einem neuerlichen Post schreibt die Band: „Nach eingehender Beratung wird Zion von unserer aktuellen Asien-Tour nach Hause zurückkehren, um sich auf die Klärung dieser Angelegenheit auf dem Rechtsweg zu konzentrieren. Dies verantwortungsvoll zu handhaben, wäre während einer laufenden internationalen Tournee äußerst schwierig. Daher wurde diese Entscheidung im besten Interesse aller getroffen.“

Bei den restlichen Live-Terminen für dieses Jahr – darunter auch einige in Deutschland – übernimmt Lwandile Prusent erneut den Gesang. Vulvodynia wollen die Situation auch weiterhin „angemessen und respektvoll behandeln.“ Eine Klärung der Lage wäre für alle Beteiligten wünschenswert. Für die Band insofern, da sie kommendes Jahr eigentlich neue Musik veröffentlichen will.


