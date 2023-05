Vulvodynia feuern Sänger, der ihren Drummer töten wollte

Die südafrikanischen Death-Metaller Vulvodynia haben sich von ihrem Frontmann Duncan Bentley getrennt. Letzterer soll laut Angaben der Band nicht nur wiederholt gewalttätig geworden sein. Jüngst habe dieser auch noch versucht, Drummer Tom Hughes umzubringen. Als Beweis legt die Gruppe Fotos von Hughes vor, die selbigen mit derbe gebrochener Nase zeigen. Bentley solle man kein Wort glauben, dieser sei ein „Manipulator, Psychopath und zwanghafter Lügner“.

„Aufgrund kürzlicher Ereignisse und wiederkehrender unkontrollierbarer Gewalt von Duncan Bentley können wir ihn nicht länger in der Band haben“, schreiben Vulvodynia in den Sozialen Medien. „Dies ist etwas, das wir sogar schon vor dieser Tour in Erwägung gezogen haben. Doch wir mussten einfach weitermachen und unser Bestes versuchen, denn die finanziellen Verluste [einer Tourneeabsage — Anm.d.A.] wären zu verheerend gewesen. Er hat unseren Schlagzeuger Tom bedroht und versucht, ihn umzubringen. Tom landete im Krankenhaus und trug verschiedene Verletzungen inklusive einer schlimm gebrochenen Nase davon.

Überfälliger Rausschmiss

Dies ist nicht das erste Mal, dass Duncan Tom angegriffen hat und diese Art von Gewalt zur Schau gestellt hat. Seit einer Weile schon ist es ein wiederkehrenden Problem. Wir dachten, es hätte mit Alkohol zu tun, doch nun wissen wir: So ist er einfach. Wir werden die Tournee ohne Duncan zu Ende bringen. So werden wir Pläne schmieden, um ein paar Freunde zu engagieren, die Sänger sind, um uns auf dem Weg auszuhelfen und euch die bestmögliche Show zu bieten. Tom ist total zerstört und hat Schmerzen, doch er ist willens, die Konzertreise zu Ende zu bringen. Wir werden unser Bestes geben.

Wie viele von euch wissen, sind die Kosten einer Tournee wahnsinnig hoch. Und wir würden die Tour gerne fertig spielen, um unsere Kosten abzudecken. […] Bitte glaubt Duncan nicht. Er ist ein Manipulator, Psychopath und zwanghafter Lügner. Er wird versuchen, uns hiernach ranzukriegen. Daher möchten wir einfach, dass ihr die Wahrheit kennt.“ Bentley hat laut Vulvodynia offenbar noch immer Zugriff auf das Facebook-Konto der Formation und löscht Posts. Die Formation tourt derzeit durch Deutschland. Heute steht eine Show in Hamburg an, am 11. Mai geht es nach Mannheim, und am 12. Mai ist Oberhausen an der Reihe.

