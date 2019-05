Joey DeMaio: „Wir haben nie das Ende von Manowar angekündigt“

METAL HAMMER wünscht: Heavy Birthday! Manowar-Boss Joey DeMaio ist fraglos ein Szene-Original sowie eine Ikone des Heavy Metal.

Was wäre der Metal ohne Typen? Im heutigen Fußball wird immer wieder darüber geklagt, dass Charaktertypen fehlen. Kerle, die anecken und und sich auch mal trauen, eine exklusive Meinung zu vertreten, anstatt nur mittels hohlem Phrasengedresche unter dem Medienradar zu fliegen. Gleiches gilt ebenfalls für den Heavy Metal: Ohne Originale wäre unser liebstes Musikgenre nur halb so spannend und unterhaltsam. Ein solches Unikum ist zweifelsohne Joey DeMaio. Der Manowar-Chef ist definitiv streitbar - und feiert heute seinen 65. Geburtstag. 1980 gründete der New Yorker mit italienischen Wurzeln zusammen mit Ross "The Boss" Friedman die True Metal-Band Manowar. Die beiden lernten sich…