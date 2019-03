Manowar haben EP-Trilogie zu „The Final Battle“ am Start

Der einstige Manowar-Gitarrist Ross "The Boss" Friedman denkt nicht, dass Manowar nach ihrer Welttournee Schluss machen werden.

Die legendären True-Metaller und selbst ernannte "lauteste Band der Welt" Manowar befinden sich seit 2017 auf ihrer "The Final Battle World Tour", die zwar bis auf Termine 2019 erweitert wurde, aber nach deren Ende die Band "Lebewohl" sagen möchte. In einem Interview mit dem französischen Duke TV äußerte sich der ehemalige Gitarrist Ross The Boss zur seiner Meinung nach nur "angeblich letzten Tournee" der Band. "Wenn ich etwas über Manowar weiß, dann ist es, dass das, was sie gerade tun, nicht ihre letzte Schlacht sein wird", so Ross. "Alles kann zukünftig passieren. Ich bin wirklich nicht in Kontakt mit den…