Manowar: Ross The Boss glaubt nicht an „finale Tour“

Ross "The Boss" Friedman beim Rebellion Festival am 5. August 2016 in Blackpool, England

Die legendären True-Metaller und selbst ernannte „lauteste Band der Welt“ Manowar befinden sich seit 2017 auf ihrer „The Final Battle World Tour“, die zwar bis auf Termine 2019 erweitert wurde, aber nach deren Ende die Band „Lebewohl“ sagen möchte.

Die legendären True-Metaller und selbst ernannte „lauteste Band der Welt" Manowar befinden sich seit 2017 auf ihrer „The Final Battle World Tour", die zwar bis auf Termine 2019 erweitert wurde, aber nach deren Ende die Band „Lebewohl" sagen möchte.

In einem Interview mit dem französischen Duke TV äußerte sich der ehemalige Gitarrist Ross The Boss zur seiner Meinung nach nur „angeblich letzten Tournee" der Band. „Wenn ich etwas über Manowar weiß, dann ist es, dass das, was sie gerade tun, nicht ihre letzte Schlacht sein wird", so Ross.

„Alles kann zukünftig passieren. Ich bin wirklich nicht in Kontakt mit den Jungs, zwischen uns herrscht eine seltsame Form der Kommunikation. Die Fans sagen ihnen, was ich gesagt habe, und andersrum. Aber das ist okay so“, findet Ross.

Manowar mit Original-Line-up?

„Jedenfalls sind sie alle gesund und die Arbeit kann weitergehen. Wir werden sehen, was passiert." Bezüglich der unschönen Geschichte um Karl Logan sowie dessen Ersatz E.V. Martel äußert sich Ross positiv: „Ich wünsche Martel viel Glück! Doch ich wäre nicht gerne an seiner Stelle.

Er ist ein weiterer brasilianischer Typ von einer brasilianischen Band. Aber das ist okay. Er ist ein Fan, und das gefällt mir. Es ist eine nette Geschichte. Aber zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere sollten sie… Man könnte mit dem Original-Line-up auftreten. Ich sag das nur. Man kann ja nie wissen.“

Ross The Boss war Gründungsmitglied von Manowar und nahm mit der Band sechs Alben auf. Nach KINGS OF METAL (1988) verließ er die Band aufgrund von Streitigkeiten mit Joey DeMaio.

