Jon Bon Jovi wünscht sich Richie Sambora zurück

Metaller legen von Bon Jovi meist nur Hits aus den Achtziger Jahren auf. Aus guten Gründen. Vor allem die jüngeren Werke ohne Gitarrist Richie Sambora lassen jeglichen musikalischen Biss vermissen. Doch es sind nicht nur die Fans, die sich mit einer Rückkehr des 61-Jährigen anfreunden könnten. Auch Band-Leader Jon Bon Jovi wäre einem Comeback seinen einstigen Kollaborateurs nicht abgeneigt. Allerdings macht der Sänger eine Einschränkung.

Wechselwirkung

Im Interview bei der „Rock Antenne“ (Video siehe unten) fragt Metal-Moser, ob es irgendetwas gäbe, was Jon Bon Jovi in seiner Karriere in der Rückschau anders gemacht hätte. „Sehr wenige Dinge, um ehrlich zu sein“, antwortet der Musiker aus New Jersey. „Manche Dinge passierten und sind der Auslöser dafür, dass andere Dinge passierten. Es geht nicht ein Tag vorüber, an dem ich mir nicht wünsche, dass Richie sein Leben im Griff hätte und immer noch in der Band wäre.

Und dennoch – auf seltsame Weise – geht es auf seine Unfähigkeit, es in den Griff zu kriegen, zurück, dass wir weitermachten und THIS HOUSE IS NOT FOR SALE schrieben. Es war eine sehr starke Platte. Und dass ich in der Lage bin, Songs wie diese zu schreiben… Vielleicht wären wir faul geworden… Ich weiß nicht, wohin wir gegangen wären, aber durch all den Schmerz und das Herzeleid kam dies.“ Sambora spielte seit 1983 bei Bon Jovi und verließ die Gruppe während der „Because We Can“-Tour von 2013. Später sagte er, die Band hätte mehr als Band und nicht als Jon plus Backing-Band agieren sollen.