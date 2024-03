Judas Priest binden Glenn Tipton so stark wie möglich ein

auch interessant

Trotz der Tatsache, dass Judas Priest-Gründungsgitarrist Glenn Tipton seit geraumer Zeit an Parkinson erkrankt ist, hilft der Musiker noch immer fleißig bei neuen Kompositionen der Band aus, so auch auf auf dem aktuellen Album INVINCIBLE SHIELD (hier Review lesen). Gegenüber The Aquarian erklärte dessen Nachfolger Richie Faulkner nun, wie die konkreten Beiträge des Musikers aussehen und wie er der Heavy Metal-Ikone gegebenenfalls unter die Arme greift, um diese zu realisieren.

Nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 03/2024 gibt es eine weltexklusive 7“-Vinyl-Single der Hohepriester des Heavy Metal. Neben der brandneuen Single ‘Crown Of Horns’ (physisch hier noch vor Album-Release!) auf der A-Seite, scheppert es auf der B-Seite mit einer Live-Aufnahme von ‘Painkiller’ live in Wacken 2015. Ein einzigartiges Sammlerstück! HIER BESTELLEN

Hohes Ansehen bei Judas Priest

Empfehlung der Redaktion Glenn Tipton (Judas Priest): Der Metal-Mentor Heavy Metal Nach Bassist Ian Hill das zweitdienstälteste Mitglied im aktuellen Band-Gefüge von Judas Priest, stand uns auch Gitarrist Glenn Tipton Rede und Antwort. „Nach einer Tournee gehen wir alle getrennt Wege und beginnen, Riff-, Song- und Melodie-Ideen zu notieren. Es läuft im Grunde ähnlich, wenn wir alle zusammen in einem Raum sind – ich, Glenn und Rob (Halford, Gesang – Anm.d.A.). Dann bringen wir diese Ideen zum Ausdruck. Wir packen sie auf den Tisch und spielen sie uns gegenseitig vor. Glenn tut das ebenfalls. Er hatte ein paar Ideen parat, die weiter entwickelt waren – ‘Sons Of Thunder’, ‘Escape From Reality’, ‘Vicious Circle’ und solche Sachen, also haben wir daran gearbeitet“, sagte Richie. „In dieser Hinsicht war es nicht anders. Er konnte in einem Studio sitzen und sich Zeit zu nehmen, um die Ideen, die er vorbrachte, zu spielen. Und wenn er eine Idee hatte, wir zusammen waren und er sie an diesem Tag nicht spielen konnte, dann übersetzte er sie durch mich und wir verwirklichten sie gemeinsam.

INVINCIBLE SHIELD auf Amazon.de bestellen!

Wenn Glenn es spielen kann, dann wird er es spielen, und wenn er es nicht spielen kann, übernehme ich die Arbeitsbelastung“, erklärte der Gitarrist weiter. „Ich meine, was ist daran falsch? Ich bin sowohl Gitarrist als auch Fan. Ich liebe die Jungs. Das ist meine Pflicht – wenn etwas getan werden muss, ob Gitarre oder nicht, tut man es. Man tritt vor. Das galt auch für die Aufnahme. Da sind einige Dinge auf dem Album (INVINCIBLE SHIELD – Anm.d.A.), die von ihm geschrieben und eingespielt wurden. Es war uns wichtig, ihn einzubeziehen, und es war wahrscheinlich genauso wichtig für ihn, dass er so stark involviert wurde wie möglich, nachdem […] er in den letzten 50 Jahren ein Genre-prägender Gitarrist gewesen ist.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.