Judas Priest holen Glenn Tipton auf die Bühne

Judas Priest sind am vergangenen Wochenende als Headliner beim englischen Bloodstock Open Air aufgetreten. Bei dieser Gelegenheit ließen es sich die Metal-Götter um Frontmann Rob Halford nicht nehmen, ihren krankheitsbedingt eingeschränkten Gitarristen Glenn Tipton auf die Bühne zu holen. Letzterer stieß stilecht zur Zugabe zur Band und spielte die Songs ‘Metal Gods’, ‘Breaking The Law’ und ‘Living After Midnight’ mit. Ein Livevideo von ‘Hell Bent For Leather’ und ‘Metal Gods’ könnt ihr euch unten reinziehen.

Für ihre Show am Sonntagabend (15. August 2021) im Catton Park in Walton-on-Trent hatten Judas Priest ein paar Überraschungen in petto. So gaben die Musiker zum ersten Mal überhaupt die Tracks ‘One Shot At Glory’ und ‘Invader’ zum Besten. Darüber hinaus führten die Briten einige Lieder auf, die sie lange Zeit nicht gespielt hatten, darunter ‘Rocka Rolla’, ‘Exciter’, ‘Hell Patrol’, ‘A Touch Of Evil’ und ‘Dissident Aggressor’.

Glenn Tipton bekam vor sieben Jahren seine Parkinson-Diagnose, machte seine Krankheit jedoch erst im Januar 2018 öffentlich. Daraufhin zog er sich weitgehend aus dem Konzertgeschehen der Engländer zurück. Ersatz fanden die Heavy Metal-Veteranen in FIREPOWER-Produzent Andy Sneap, der auch mit seinen eigenen Bands Hell und Sabbat Erfolge feierte. Anlässlich des 50. Band-Jubiläums will sich Tipton allerdings regelmäßig die Live-Ehre geben.

Die Setlist von Judas Priest beim Bloodstock 2021:

One Shot At Glory (Live-Debüt) Lightning Strike You’ve Got Another Thing Comin‘ Exciter (zum ersten Mal seit seit 2005) Turbo Lover Hell Patrol (zum ersten Mal seit seit 2009) Halls Of Valhalla The Sentinel Rocka Rolla (zum ersten Mal seit seit 1976) Victim Of Changes Desert Plains A Touch Of Evil (zum ersten Mal seit seit 2005) Dissident Aggressor (zum ersten Mal seit seit 2009) Blood Red Skies (zum ersten Mal seit seit 2012) Invader (Live-Debut) Painkiller The Hellion / Electric Eye Hell Bent For Leather Metal Gods (mit Glenn Tipton) Breaking The Law (mit Glenn Tipton) Living After Midnight (mit Glenn Tipton)

