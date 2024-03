Judas Priest: INVINCIBLE SHIELD #1 der Charts

Nach über 50 Jahren Bandgeschichte erreichen Judas Priest mit ihrem neuen Album INVINCIBLE SHIELD eine Woche nach Veröffentlichung ihre erste Nummer-eins-Platzierung in den deutschen Charts. Die Band gilt seit den 1970ern als eine der weltweit einflussreichsten im Heavy Metal-Genre.

Empfehlung der Redaktion Judas Priest: Rob Halford will ein Leben in Würde führen Heavy Metal Judas Priest-Sänger Rob Halford blickt auf seine Karriere zurück. Das Wichtigste sei ihm immer gewesen, sich selbst und andere mit Würde zu betrachten. Ihr 19. Studioalbum INVINCIBLE SHIELD wurde am 8. März über Columbia Records veröffentlicht und vereint alle Stärken der Band in einem frischen Klanggewand, das Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert. Das vorige Album FIREPOWER (2018) erreichte Platz 2 der deutschen Album-Charts und verkaufte sich bis heute über 93.000-mal in Deutschland. In den vergangenen 50 Jahren haben Judas Priest weltweit mehr als 50 Millionen Alben verkauft und standen in den größten Stadien der Welt auf der Bühne.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Judas Priest Heavy Metal Die Rückkehr der britischen Heavy Metal-Legenden Judas Priest nach Deutschland. Arena-Shows in Frankfurt, München und Dortmund im März 2024. 2010 wurde die Band mit einem Grammy in der Kategorie „Best Metal Performance“ ausgezeichnet, im Jahr 2022 wurde sie in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Mit INVINCIBLE SHIELD erreicht die Band aus Birmingham nun nicht nur in Deutschland eine neue Rekordplatzierung, sondern auch in Großbritannien (Platz 2 der Album-Charts). Am Montag (11.03.) starteten Judas Priest in Glasgow ihre Europa-Tour, die sie im März für drei ausverkaufte Termine (Frankfurt, München, Dortmund) nach Deutschland bringt. Im Juli folgen fünf weitere Shows sowie eine Headliner-Performance beim Rockharz Festival in Ballenstedt.

