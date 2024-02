Judas Priest INVINCIBLE SHIELD + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Jetzt die Judas Priest-7" sichern: Diese weltexklusive Single gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 03/2024.

Judas Priest melden sich mit dem neuen Album INVINCIBLE SHIELD mächtig wie eh und je zurück. Dem zu Ehren startet METAL HAMMER mit einer unvergleichlich schwermetallischen Heftbeilage ins 40. Magazin-Jubiläum: Nur zusammen mit Ausgabe 03/2024 gibt es eine weltexklusive 7“-Vinyl-Single der Hohepriester des Heavy Metal. Neben der brandneuen Single ‘Crown Of Horns’ (physisch hier noch vor Album-Release!) auf der A-Seite, scheppert es auf der B-Seite mit einer Live-Aufnahme von ‘Painkiller’ live in Wacken 2015. Ein einzigartiges Sammlerstück! HIER VORBESTELLEN METAL HAMMER 03/2024 mit exklusiver Judas Priest-7“ erscheint am 16.2. – sichert euch euer Exemplar schon jetzt und bestellt das Heft…