Judas Priest-Frontmann Rob Halford hat in einem aktuellen Interview geschildert, was Diskriminierung mit Homosexuellen anstellt.

Rob Halford hat sich zur Diskriminierung geäußert, die Mitglieder der LBGTQ-Gemeinde in Amerika und woanders auf der Welt in ihrem Alltag gegenüberstehen. So gab der Judas Priest-Frontmann, der 1998 auf MTV sein Coming-out feierte, im ‘WTF With Marc Maron’-Podcast zu Protokoll, dass die Leute aktuell verängstigt sind. Eingeschüchtert "Die Leute haben Angst", stellt Rob Halford klar. "Wir sind Teil der Gruppe von Menschen gewesen, die ermordet, lebendig verbrannt, gefoltert wurde. Alle schrecklichsten Dinge sind homosexuellen Personen passiert, so wie es auch anderen Minderheiten geschehen ist, seien es nun Leuten mit jüdischem Glauben wie im verdammten Holocaust. So furchtbar das auch…