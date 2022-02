Judas Priest unter den Nominierten für die Rock And Roll Hall Of Fame 2022

auch interessant

Alle Jahre wieder steht die Entscheidung über die Erweiterung der Rock And Roll Hall Of Fame-Aufstellung an. 2022 kandidieren neben Judas Priest und Rage Against The Machine Folgende für den Platz in der renommierten Rock-Halle:

Beck

Pat Benatar

Kate Bush

Devo

Duran Duran

Eminem

Eurythmics

Fela Kuti

MC5

New York Dolls

Dolly Parton

Lionel Richie

Carly Simon

A Tribe Called Quest

Dionne Warwick

Empfehlung der Redaktion Judas Priest als Quartett war die Idee von Rob Halford Heavy Metal Der abwegige Einfall von Judas Priest, ihre Jubiläumstournee als Quartett zu begehen, geht auf Frontmann Rob Halford zurück. Seit 1999 kommen Judas Priest für die Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame in Frage; 2018 und 2020 standen sie bereits auf dem Wahlzettel, erhielten allerdings nicht genügend Stimmen. Für die potenzielle Aufnahme wurden die aktuellen Band-Mitglieder Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton und Scott Travis sowie die ehemaligen Beteiligten K. K. Downing, Les Binks und der verstorbene Schlagzeuger Dave Holland ausgewählt.

Bekanntgabe und Aufnahme-Zeremonie

„Die diesjährige Wahl würdigt eine vielfältige Gruppe von unglaublichen Künstlern, die alle einen tiefgreifenden Einfluss auf den Sound diverser Jugendkulturen hatten“, erwähnt John Sykes, Vorsitzender der Rock And Roll Hall Of Fame Foundation. „Ihre Musik hat nicht nur Generationen bewegt, sondern auch den Sound unzähliger nachfolgender Künstler beeinflusst.“

Empfehlung der Redaktion K.K. Downing erbost über Quartett-Plan von Judas Priest Heavy Metal Gitarrist K.K. Downing findet das inzwischen wieder abgeblasene Ansinnen von Judas Priest, zu viert auf Tour gehen zu wollen, "beleidigend". Die Stimmzettel der Nominierten werden an ein internationales Abstimmungsgremium von mehr als 1.000 Kreativschaffenden der Musikindustrie geschickt. Dabei werden Faktoren wie der musikalische Einfluss, Länge und Tragweite der Karriere und des Gesamtwerks und Innovation und Überlegenheit in Stil und Technik berücksichtigt.

Die Rock And Roll Hall Of Fame bietet ihren Fans die Möglichkeit, sich über eine Fan-Abstimmung für die Aufnahme in die Hall Of Fame 2022 am Auswahlverfahren zu beteiligen. Bis zum 29. April kann täglich unter vote.rockhall.com abgestimmt werden.

Später im Mai wird bekanntgegeben, wer sich neben den bereits zertifizierten Rock-Legenden einreihen darf. Wie jedes Jahr soll auch 2022 eine Aufnahme-Zeremonie stattfinden – offenbar im Herbst –, der genaue Ort und ein konkretes Datum und Informationen zum Vorverkauf werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.