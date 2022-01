Vier Jahre nach der Ankündigung der Amazon Prime-Serie zum ‘Der Herr der Ringe’-Opus stehen nun endlich der Titel und das Erscheinungsdatum.

Nach der Ankündigung der neuen Amazon Prime-Serie im Herbst 2017, die an die epische Fantasy-Trilogie ‘Der Herr der Ringe’ von J. R. R. Tolkien anlehnen soll, steht nun endlich der Titel derselben fest: ‘Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht’. Über vier Jahre schraubt man inzwischen an der Umsetzung der Geschichte. Diese spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen von ‘Der Hobbit’ und ‘Der Herr der Ringe’. Das Erscheinungsdatum steht unterdessen ebenfalls fest: Am 02. September 2022 soll es so weit sein. Prime Video kündigt jedoch an, dass die Folgen im wöchentlichen Takt und nicht auf einen sofortigen Schlag veröffentlicht…