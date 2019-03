Video

Judas Priest zocken ‘Rapid Fire’ im Proberaum

Wie die Live-Shows in Folge der Veröffentlichung von FIREPOWER gezeigt haben und weiterhin zeigen, befinden sich Judas Priest in bestechender Form. Und dass trotz der Tragödie um ihren an Demenz erkrankten Gitarristen Glenn Tipton. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sogar sagen: Der Ausfall Tiptons begünstigte die Verjüngung der Band. Statt seiner reüssiert bekanntlich Produzent und Tausendsassa Andy Sneap an der zweiten E-Gitarre.

Um auf Konzertreise so überragend abliefern zu können, halten sich Judas Priest in den Tour-Pausen fit. Regelmäßige Proben ölen die immer noch wie geschmiert laufende Maschine der Metal-Götter. Wie gut Frontmann Rob Halford und Co. auch neben der Bühne sind, stellt aktuell ein Video aus dem Proberaum unter der Beweis (siehe unten). Es ist auf den 3. März 2019 datiert und zeigt Halford, Sneap, Bassist Ian Hill, Drummer Scott Travis sowie in vorderster Position Lead-Gitarrist Richie Faulkner beim konzentrierten Musizieren.

Die fünf Briten zocken in dem knapp fünf Minuten langen Clip einen klassischen Judas Priest-Song. ‘Rapid Fire’ ist der Opener des 1980 erschienenen Albums BRITISH STEEL. METAL HAMMER findet: Macht mächtig Laune! Rob Halford dürfte sich diesem Urteil anschließen, geht er doch am Ende des Videos auf die Kamera zu, streckt die Zunge raus und formt eine Pommelgabel.