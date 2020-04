Nach dem riesigen Erfolg ihres Facebook-Livestreams aus dem Proberaum machen Kadavar die Livesession nun auch auf YouTube und Bandcamp verfügbar.

Nichts hält Kadavar davon ab, ihren unvergleichlichen Vibe und ihren einzigartige Musik zu verbreiten: Nachdem die Band all ihre Tourdates im März canceln musste, streamten die Berliner vergangene Woche direkt aus ihrem Proberaum via Facebook. Das Video ging viral - mehr als 400.000 Leute schauten es sich in den letzten fünf Tagen an. Nun veröffentlichte die Band die Livesession via YouTube. Hier findet ihr die Livesession als Download und Stream bei Bandcamp. Die Band dazu: "Es ist 2020, und die gesame Welt bleibt zu Hause. Wir werden dieses Jahr als das Jahr Coronas oder ähnlich in Erinnerung behalten - eine…