Kampagne zu Ehren von Chester Benningtons Geburtstag

Über ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, dass die Nachricht vom Suizid des Linkin Park-Frontmanns Chester Bennington Millionen von Menschen erschütterte. Am 20. März diesen Jahres hätte der Sänger seinen 42. Geburtstag gefeiert. Zu seinem Ehrentag startet seine Ehefrau Talinda Bennington eine Kampagne in den weltweiten sozialen Netzwerken, um Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schaffen.

To honor @ChesterBe Bday-I’m asking you to Change Direction. On March 20th,Post a pic holding up your hand 🤚, which symbolizes you know the 5 signs of emotional well-being. Write “I AM THE CHANGE” on your hand. Bcuz the change begins within ourselves https://t.co/bZ2yDAq3y1

— Talinda Bennington (@TalindaB) March 7, 2018