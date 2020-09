Die Metalcore-Formation The Agony Scene aus Tulsa, Oklahoma trauert um ihren Bassisten Jay White. Vermutlich hatte er Probleme mit den Nieren.

Die Metal-Szene hat einen weiteren Todesfall zu betrauern. So ist Jay White, seines Zeichens Bassist der US-Metalcore-Gruppe The Agony Scene, verstorben. Der Musiker war seit 2016 in der Band und spielte dementsprechend auch auf dem letzten Album TORMENTOR (2018), bevor sich die Formation 2019 auflöste. Zur Todesursache machte die Gruppe keine Angaben. Menschliches Unikat The Agony Scene vermeldeten die traurige Nachricht selbst in den sozialen Medien: "Mit äußerst schwerem Herzen informieren wir euch alle mit Bedauern vom Tod unseres Freundes und Bandkollegen Jay White. Jay war ein einzigartig besonderes Individuum, der während seiner kurzen Zeit auf dieser Erde einen bleibenden…