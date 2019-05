Killswitch Engage: Gebärdendolmetscherin mit Leidenschaft

Dass Veranstalter von großen (Metal-)Festivals mehr und mehr auf die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen reagieren, ist ein gutes Zeichen. Fans im Rollstuhl sind schon lange ein gewohntes Bild und bestens in den Pit integriert. In letzter Zeit häufen sich zudem „Auftritte“ von Gebärdendolmetschern, besser gesagt Gebärdendolmetscherinnen.

Bei einem Lamb Of God-Konzert fand sich eine Gebärdendolmetscherin vor der Bühne ein, die das Geschehen sehr eindrucksvoll und voller Inbrunst darstellte. 2018 gab es eine coole Performancer solch einer Dame bei einem Lamb Of God-Konzert zu sehen (siehe Beitrag links). Gehörlose Metal-Fans können somit nicht nur die Musik spüren, sondern leidenschaftlich miterleben und bekommen auch die Lyrics mit.

Auch Musiker sind von diesem „Service“ begeistert, wie ein aktueller Instagram-Post von Killswitch Engage-Sänger Jesse Leach beweist. Letztes Wochenende trat er mit seiner Band beim Jacksonville’s Welcome To Rockfest (Headliner unter anderem Tool, Rob Zombie und Korn) auf, und an der Bühnenseite wurden die Song-Texte von einer Gebärdendolmetscherin dermaßen ausdrucksvoll umgesetzt, dass sie der Band fast die Show gestohlen hat.

Jesse Leach überwältigt von Gebärdendolmetscherin

„Es berührt mich zu sehen, wie meine Texte – und ganz besonders diese speziellen Zeilen – in diese Sprache umgesetzt wurden… Ich fühle mich geehrt und bin gerade überwältigt. Ich hoffe, diese Botschaft erreicht sehr viele Menschen.

Jene, die unter einer psychischen Krankheit leiden, jene, die sämtliche Extreme des Gemüts kennen sowie die Hilflosigkeit und Stärkung, die damit einhergehen. Es ist Chaos, es ist wunderschön und qualvoll zugleich. Ich fühle mich geehrt! SIE MACHT DAS GROSSARTIG! Großen Dank an diese Frau, dass sie dabei hilft, die Inhalte der Songs zu verbreiten.“

Diese Textzeilen werden in dem Clip in Gebärdensprache umgesetzt:

I’ve seen rock bottom and I’ve smashed my fists against it

Just keep telling yourself it will be alright

Who can raise you from the fall and save you? Only you

Who can take the pain away and change you? Only you

“Gather all your pain and suffering

Turn them into strength and weaponry

To overcome the enemy

That’s in you, that’s in you, that’s in you, that’s in you

Come face to face with a war that rages in you