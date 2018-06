Lamb Of Gods ‘Ruin’ in Gebärdensprache

METAL HAMMER präsentiert die dritte Ausgabe des MTV’s Headbangers Ball mit Sodom, Death Angel und Suicidal Angels. Der nächste Headliner folgt in Kürze.

Am 18. April 1987 wurde die kultige Sendung ‘MTV Headbanger’s Ball’ bereits erstausgestrahlt und gehörte zeitweise zu den beliebtesten Sendungen auf MTV. Sie lief in den USA acht Jahre, in Europa sechs Jahre im Hauptprogramm des Musiksenders. Zum Programm gehörten Musikvideos und Specials wie Interviews oder Storys. Die europäische Ausgabe lief 1997 aus. 2016 erweckte Continental Concerts in Zusammenarbeit mit MTV das große Stück Heavy Metal-Geschichte dann wieder zum Leben, indem ‘MTV Headbanger’s Ball’ auf große Live-Tournee ging und aus dem hoch gefeierten Format ein waschechtes Indoor-Festival machte. Line-Up 2018 Das erfolgreiche Konzept ging in Serie und bringt auch das…