Behemoth stürmen bei Lamb Of God die Bühne

Rock am Ring 2015, Sonntag, Lamb of God

Auch wenn der 1. April längst vorbei ist, sind die Musiker von Behemoth in Scherzlaune. Bei einem Konzert der Slayer–Abschiedstournee am 20. Juni in Austin, Texas spielten Lamb Of God einen Gig und wurden dabei von ein paar tierischen Gestalten überrascht.

Weiterlesen Behemoth: Nergal verspricht „überraschendes“ neues Album Die Büchse der Pandora wird noch nicht geöffnet, lediglich ein andersartiges neues Album mit "What the fuck"-Momenten angekündigt. Mit Lammmasken stürmten die Band- und der Crew-Mitglieder von Behemoth die Bühne und tanzten wild herum. Nachdem Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe bemerkte, was da vor sich ging, nahm er selbst am Geschehen teil und reihte sich in die Lämmer-Pollonaise ein.

Was schon in der Vorstellung witzig erscheint, bestätigt sich auch in einem Video, was Behemoth-Fronter Nergal über seinem Instagram-Account verbreitete.

Seht hier das Video zum Bühnenstreich: