Slayer verkünden ihre Abschiedstournee

Foto: Ben Klein. All rights reserved.

Slayer @ Masters Of Rock 2016

Slayer haben gestern mit einem 30-sekündigen YouTube-Clip bekanntgegeben, zum Abschied auf finale Welttournee gehen zu wollen. Slayer sind tot, lang leben Slayer!

Zuletzt hatte sich Kerry King optimistisch für ein neues Slayer-Album im Jahr 2018 gezeigt – im Gegensatz dazu dämpfte Tom Araya jegliche Erwartungen daran.

„Nach 35 Jahren ist es an der Zeit, in Rente zu gehen“, lachte Araya 2016 in einem Interview. Er habe sich jahrelang mit Freuden ausgetobt, aber mittlerweile wolle er als Familienvater endlich richtig für seine Kinder da sein.

Zudem kann er seit seiner Nackenoperation nicht mehr headbangen, weswegen ihm etwas Wichtiges fehle: „Singen und Headbangen gehörte für mich einfach zusammen.“

Bislang ist bekannt, dass Slayer ihre finale USA-Tour mit Lamb Of God, Anthrax, Behemoth und Testament bestreiten werden. Hoffentlich kommt dieses fette Package auch nach Europa!