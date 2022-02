King Diamond arbeitet an langersehntem THE INSTITUTE-Album

Im Zuge eines kürzlich geteilten Social Media-Beitrags verriet King Diamond, dass er aktuell an neuen Texten für das langerwartete Album seiner gleichnamigen Band arbeitet. Das erste Studioalbum der Band nach 15 Jahren trägt den Titel THE INSTITUTE und wird voraussichtlich noch vor Ende des Jahres 2022 erscheinen.

Auf dem Foto, das der Musiker auf Instagram teilte, sind diverse handgeschriebene Zettel zu erkennen, die die textliche Grundlage für den nächsten Langspieler darstellen sollen. Folgende Nachricht fügte King Diamond dem Beitrag hinzu: „In meiner Höhle arbeite ich an den Texten für das neue Album. Die Worte mögen im Moment noch verschwommen sein, aber zu gegebener Zeit wird sich der Wahnsinn entfalten. Ihr wurdet gewarnt…“

Ausgabe #1 des King Diamond-Horror-Zweiteilers

Im November 2019 veröffentlichten King Diamond ihren ersten neuen Song seit zwölf Jahren, ‘Masquerade Of Madness’. Einen Monat später erzählte Gitarrist Andy La Rocque gegenüber The Metal Voice, dass er sich die Musik für den Track zuerst ausdachte, bevor er sie an King weitergab, der „ein paar Dinge arrangieren und ein paar kleine Dinge ändern musste, damit es mit seinem Gesang funktioniert. Und dann hat er natürlich den Text dazu geschrieben“, verriet der Gitarrist. „Wir haben also ein bisschen hin und her überlegt, bis er das Gefühl hatte: ‚Okay, das ist cool. Das ist die richtige Tonart für mich.‘“

La Rocque erzählte The Metal Voice, dass der vorläufige Plan ist, THE INSTITUTE als ersten Teil einer Doppel-LP-Horror-Konzeptgeschichte zu veröffentlichen. Der zweite Teil soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Außerdem sprach der Gitarrist über seine persönliche Vision für das neue King Diamond-Album und sagte, dass es mit „großartigen Melodien gefüllt sein wird, natürlich. (…) Ohne Melodien gibt es keine Musik", erklärte er.

„Ich stelle mir einen organischeren Sound des Albums vor. Wenn man sich die älteren Alben anhört, als Mikkey Dee zum Beispiel Schlagzeug gespielt hat, dann geht es im Tempo ein bisschen auf und ab, und das macht es dynamisch und auch organisch. Das ist also eine Sache, die ich auf dem nächsten Album gerne hören würde. Aber um ein dynamisches, organisches Gefühl aufzubauen, ist der Schlagzeuger natürlich sehr wichtig. Und ich weiß, dass Matt Thompson der richtige Mann dafür ist, ganz sicher.“

Willkommen in der Psychiatrie

Im März 2019 erzählte King Diamond in der Radio-Show Full Metal Jackie, dass das nächste Album „absolut gruselig" sein wird und die Geschichte in einer Nervenheilanstalt der 1920er Jahre spielt. Zudem gab er einen Ausblick auf die geplanten Bühnen-Shows im Rahmen einer THE INSTITUTE-Tournee. „Einige der Dinge, die wir auf der Bühne zeigen werden, sind auch Dinge, die damals im medizinischen Kontext stattfanden. Die Medizin nahm zu der Zeit auch eine positive Wendung in der Geschichte und konnte den Menschen tatsächlich zu einem längeren Leben verhelfen", erklärte er.

Die Inhalte des neuen Albums sollen Geschehnisse aus der realen Welt mit fiktiven Handlungssträngen aus einer „Parallelwelt“ kombinieren. „Und es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was mir passiert ist, und dem, was einigen Leuten an diesen Orten passiert (…). Und Sie werden herausfinden, warum sie dort sind und wie sie dort aufgetaucht sind. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber es wird sehr gruselig werden.“ Wir sind gespannt.