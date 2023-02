Der Beef zwischen Megadeth und Kings Of Thrash ist derzeit gut am Köcheln. Vor allem dank Gitarrist Jeff Young, der zuletzt zwei Mal gegen Dave Mustaine ausgeteilt hat. Zum einen war er der Meinung, Mustaine sei gesanglich und spielerisch nicht mehr top. Zum anderen bezeichnete Jeff „Megadave“ als „pathologischen Lügner“. Nun legt augenscheinlich gleich die ganze Band nach — mit ihrem ersten eigenen Lied ‘Bridges Burned’.

Dies gaben Kings Of Thrash, bei denen bekanntlich die ehemaligen Megadeth-Musiker David Ellefson und Jeff Young Klassiker ihrer einstigen Band spielen, bei einer Show in Columbus, Ohio zum Besten. Laut der Gruppe basiert ‘Bridges Burned’ auf einem Riff, das Young 1988 ursprünglich für ‘Rust In Peace’ geschrieben hat. Musikalisch kommt der Track als feinster Thrash daher. Doch textlich kann man das Stück absolut als lyrische Breitseite gegen Mustaine interpretieren, der ja sowohl Jeff Young als auch David Ellefson bei Megadeth rausgeworfen hat.

Once upon a time in the land of the blind

They called you a „King“, but you were dead inside

From cradle to grave – You can’t escape the Karma you make

Now the Devil’s hand is calling you!

You’re goin’ down

You’re goin’ under now

Trapped in a haze – you’re a lying disgrace

Now there’s nobody left – all your bridges burned down

You never care who you hurt or betray

Just like a viper – slither away

Poison running through your veins

On your knees – accept the blame

Desitny calls your name

You’re goin’ under now

You’re goin’ down

You’re goin’ under now

Trapped in a haze – you’re a lying disgrace

Now there’s nobody left – all your bridges burnin

You’re goin’ down

You’re so blind – You’re losing your mind

Just an empty shell

All your bridges burning