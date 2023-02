Jeff Young teilt weiter gegen Dave Mustaine aus

Jeff Young im The Observatory am 23. January 2016 in Santa Ana, California

Ex-Megadeth-Gitarrist Jeff Young hatte vor wenigen Tagen schon über seinen ehemaligen Chef Dave Mustaine gemeckert. Jetzt beschuldigt er Mustaine erneut: Dieses Mal geht es um eine bestimmte Tournee in den späten Achtzigern und warum diese abgesagt wurde.

Young spielte von 1987 an bei Megadeth – bis er zwei Jahre später aus der Band entlassen wurde. Warum genau er rausgeschmissen wurde, hängt offenbar davon ab, wen man fragt. Wenn es nach Mustaine geht, dann deshalb, weil Young angeblich in Japan das Heroin ausgegangen war und er „nach Hause wollte“. Dies zwang die Band dazu, ihre Australien-Tournee abzusagen, die sie für ihr Album SO FAR, SO GOOD … SO WHAT! angetreten hatten.

Jeff Young: „Pinocchio hat einen Bruder!“

In einem kürzlichen Interview bezog sich Young auf die unterschiedlichen Darstellungen und behauptete, dass Mustaine all die Jahre gelogen habe. „Das ist es, was ein pathologischer Lügner tut. Meinst du das YouTube-Video, in dem er sagt, dass mir in Japan das Heroin ausgegangen ist und ich die Australien-Tour abgesagt habe? Seitdem er das gemacht hat, habe ich ihn in den Medien fertiggemacht. Pinocchio hat einen Bruder!“

Laut eigener Aussage nahm er noch nicht einmal Drogen, als er bei Megadeth war. „Ich war straight edge, als ich in die Band kam, und ich habe nie getrunken, kein Gras geraucht, um mich anzupassen. Mustaine war derjenige, der die Tour abgesagt hat.“ Außerdem berichtet der 60-Jährige, dass das Heroin von Mustaine stammte. Doch wer nun die Wahrheit sagt, wird weiterhin ungewiss bleiben. Eine Zeit lang hieß es, Young wurde entlassen, weil er sich angeblich an Mustaines Verlobte Diana Aragon rangemacht hatte.

