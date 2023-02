Dave Ellefson vergleicht neue Metallica-Alben mit iPhone-Veröffentlichungen

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender WRIF wurde der Ex-Megadeth-Bassist Dave Ellefson gefragt, ob er die beiden bisherigen Metallica-Single-Auskopplungen – ‘Lux Æterna’ und ‘Screaming Suicide’ – des kommenden Albums 72 SEASONS gehört habe. Seine Antwort ist eine sehr deutliche – und mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint.

Metallica und Apple

Empfehlung der Redaktion Diesen Song haben Metallica über Jason Newsted geschrieben Thrash Metal Nachdem Jason Newsted den Hut bei Metallica geworfen hatte, verarbeitete James Hetfield die Personalie in einem Song auf ST. ANGER. „Das habe ich. Mir haben sie gefallen“, urteilt Dave. „Ich denke, sie [die Songs – Anm.d.A.] sind verdammt cool. Ein neues Metallica-Album ist wie eine neue iPhone-Veröffentlichung. Es ist etwas Großartiges. Besonders die erste Single fand ich sehr cool.“ Auch erinnert sich Dave ganz genau an den Moment, in dem er zum ersten Mal die erste Single der kommenden Platte hörte. Er sei damals in Polen gewesen, um an dem anstehenden Projekt seiner Band Dieth zu arbeiten. Die Ankündigung des Albums sowie der dazugehörigen Stadiontournee sei für ihn „aus dem Nichts“ gekommen wie Dave erklärte: „Ich dachte mir: ‚Meine Güte‘. Das ist buchstäblich einfach vom Himmel gefallen; ich glaube, keiner von uns hat es kommen sehen, was ich so cool fand.“

Dave begrüßt vor allem der Umstand, dass Metallica nicht krampfhaft versuchen würden, wie in ihrer Anfangsphase zu klingen. „Es sind nicht dieselben Typen, die ‘One’ eingespielt haben, richtig? Es sind nicht die Metallica von 1987“, führte er aus. „Ich denke, wenn man [als Musiker – Anm. d. A.] in Karriere und Kunstfertigkeit altert, sucht man immer danach, seinen kreativen Durst zu stillen und wagt etwas, das man zuvor noch nicht gemacht hat.“

Empfehlung der Redaktion David Ellefson rekapituliert seinen Megadeth-Rauswurf Thrash Metal In einer Podcast-Folge spricht Bassist David Ellefson ausführlich über die Geschichte hinter seinem Rauswurf bei Megadeth im Mai 2021. Dave Ellefson ist vor allem für seine Tätigkeit bei der Thrash Metal-Band Megadeth bekannt, der er von 1983 bis 2003 sowie von 2010 bis 2021 angehörte. Nachdem Band-Chef Dave Mustaine den Bassisten aufgrund einer außerehelichen Affäre vor die Tür gesetzt hat, tat dieser sich erneut mit Jeff Scott Soto für die Band Ellefson-Soto zusammen, die im vergangenen Jahr mit VACATION IN THE UNDERWORLD ihr Debütalbum veröffentlichte.

