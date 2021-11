David Ellefson rekapituliert seinen Megadeth-Rauswurf

In einem neuen Interview mit „The Jeremy White Podcast“ spricht David Ellefson erneut über seinen Ausstieg bei Megadeth vor sechs Monaten — wenige Tage, nachdem explizites Videomaterial des Bassisten auf Twitter gepostet wurde und einen öffentlichen Sex-Skandal entfachte. Damals veröffentlichte Ellefson eine Erklärung auf Instagram, in der er alle Gerüchte in den Sozialen Medien bestritt, einen minderjährigen Fan belästigt zu haben.

Keine Unterstützung seitens Megadeth

Sie sagten, alle Seiten der Geschichte würden berücksichtigt werden, aber ganz ehrlich, das ist nicht passiert. (…) Ich habe mich hingestellt und gesagt, dass das alles Blödsinn ist. Ich habe meinen Teil erfüllt. (…) Zum Megadeth-Lager, das sich gegen mich gestellt hatte, habe ich gesagt: ‚Schaut, hier wurde quasi ein Molotow-Cocktail auf mein Haus abgefeuert und es wurde niedergebrannt. Würdet ihr mir bitte helfen? Mich unterstützen? Ich könnte jetzt etwas Hilfe gebrauchen.‘ Und um ehrlich zu sein, wurde ich einfach herausgedrängt, um alleine damit fertig zu werden. Jetzt ist alles in Ordnung und wir wissen, wo die Loyalitäten liegen.“

Wer trägt die höchsten Kosten…

Zwei Tage nachdem Mustaine Ellefsons Austritt bekannt gegeben hatte, veröffentlichte der Bassist ein Statement, in dem er versprach, eine „Verleumdungsklage“ gegen die Person einzureichen, die „illegal ein sehr privates Video“ gepostet und „falsche Anschuldigungen“ gegen ihn erhoben hatte. Er sagte auch, dass er mit der Polizei in Scottsdale zusammenarbeite, „um die Person, die das Video gepostet hat, wegen Rachepornografie anzuklagen. Diese Person wird in vollem Umfang des Gesetzes verfolgt werden.“ Er fuhr fort, dass er sich nun Zeit für seine Familie nehmen würde. Er wünscht seinen Band-Kollegen das Beste für ihre Tour.