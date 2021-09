David Ellefson: Neue Musik mit The Lucid

auch interessant

[Update: 23.09.2021]: Jetzt gibt’s schon einmal einen kleinen Vorgeschmack. ‘Damned’ nennt sich die zweite bereits veröffentlichte Single der neuen Rock-Formation The Lucid.

David Ellefson erzählt: „Es hat wirklich Spaß gemacht, mit diesen Jungs eine Platte zu machen. Und ich muss sagen, dass es erfrischend ist, neue musikalische Wege zu gehen… Ein wenig aus dem herauszutreten, was jeder von uns in seiner eigenen Karriere stilistisch gemacht hat. Es gab eine mühelose Synergie bei der gemeinsamen Arbeit an diesen Songs – was immer erstaunlich ist, wenn man mit neuen Leuten zusammenarbeitet. Ich freue mich darauf, dass es jetzt jeder hören kann!“

Die erste Single von The Lucid, ‘Maggot Wind’, wurde bereits Anfang September 2021 veröffentlicht. Fans freuen sich über die schnelle Rückkehr des Musikers nach seinem Rausschmiss bei Megadeth im Mai 2021.

Nach seinem Rauswurf bei Megadeth erwähnte David Ellefson schon das ein oder andere Mal, dass er an zahlreichen Nebenprojekten arbeitet. Nun scheint es loszugehen. Und das nicht alleine, denn mit Vokalist Vinnie Dombroski (Sponge), Gitarrist Drew Fortier und Schlagzeuger Mike Heller (Raven, Fear Factory) bildete Ellefson The Lucid. Mit Thrash hat das neue Band-Projekt allerdings wenig zu tun, vielmehr handelt es sich um Hard Rock, der sich „genauso anhört, wie die Band heißt“. Am 01. September 2021 teilte David Ellefson über die Sozialen Medien mit, dass das Band-betitelte Debütalbum am 08. September 2021 erscheinen soll. Zu hören gibt es neun knallharte und emotionsgeladene Songs, die den Klangansatz des eklektischen Quartetts präsentieren.

Empfehlung der Redaktion Megadeth werfen Dave Ellefson raus Thrash Metal Megadeth-Frontmann Dave Mustaine sieht keine Chance, dass Bassist Dave Ellefson jemals wieder in die Band zurückkehren könnte. In einem Gespräch bei „The Chuck Schute Podcast“ erzählt Ellefson, wie es zu der Neugründung kam: „Drew schickte mir einen Track und fragte: ‚Hey, kannst du hier einen Bass einbauen?‘ Und ich schrieb zu der Zeit gerade eine neue Ellefson-Soloplatte, meine Studioohren waren also eingeschaltet. Ich war bereit, loszulegen. Er schickte es rüber, und ich dachte mir: ‚Das ist verdammt cool, mann.‘ (…) Dann rief er mich an und sagte: ‚Vinnie wird vorbeikommen und ein paar Vocals und Texte schreiben, ein paar Songs aufnehmen.‘ Und so ist die Sache entstanden.“

Harmonischeres Arbeitsklima für David Ellefson?

Aus dem Schwärmen kommt Ellefson kaum noch heraus. Euphorisch berichtet er über die intakte Zusammenarbeit mit seinen neuen Band-Kollegen. „Ich liebe Vinnie. Ich liebe Sponge“, fährt er fort. „Er ist so ein Rockstar. Er ist einfach ein cooler Typ. Und er schreibt tolle Texte – sehr abgedrehte Texte. Er ist die Art von Texter, mit der ich noch nie zuvor gearbeitet habe, also macht es Spaß mit ihm. Und Drew ist ein großartiger Gitarrist. Mike Heller – er ist ein guter Freund von Dirk Verbeuren [Megadeth-Schlagzeuger]. (…) Wir haben uns alle in L.A. getroffen. Ich habe mich eingeklinkt und in zwei Tagen zehn Songs rausgehauen. Es hat Spaß gemacht. Mike war sehr gut im Studio; er kennt sich wirklich gut aus.“