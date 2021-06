Neues Megadeth-Album: Mustaine lässt Bass neu einspielen

Megadeth hatten bereits seit einiger Zeit an einem neuen Album gearbeitet — und waren dabei schon sehr weit fortgeschritten. Nun sollen jedoch einige Teile neu aufgenommen werden. Und zwar handelt es sich dabei um die Bassspuren von Dave Ellefson. Nach seinem Rauswurf in Folge des Online-Sex-Skandals um ihn hat Bandchef Dave Mustaine nun in einem Interview angekündigt, den Bass neu einspielen zu lassen (siehe Video unten).

Dauerhafte Lösung

So sagte der Megadeth-Mastermind in seiner „The Dave Mustaine Show“: „Ich möchte mich bei euch nur für all die freundlichen Worte und die Unterstützung bedanken, während wir uns für die nächste Tournee vorbereiten und weiterhin nach einem neuen Bassisten fahnden. Wir machen Fortschritte. Das Album wird fertiggestellt. Und wir lassen jemanden in ein paar Wochen reinkommen, um die Bassspuren, die wir hatten, zu ersetzen. Das sollte relativ schnell gehen, denn die Person, mit der wir sprechen, ist ein herausragender Bassist. Und hoffentlich wird diese Sache nach der Aufnahme weitergehen. Oder wir finden jemanden vor der Aufnahme, der dann beim Weitermachen unser dauerhafter Mann sein wird.“

Dave Ellefson hatte die Bassspuren für das nunmehr 16. Werk von Megadeth schon im Mai 2020 in einem Studio in Nashville eingespielt. Er war so zufrieden mit dem Ergebnis, dass er die musikalische Chemie zwischen ihm und Schlagzeuger Dirk Verbeuren mit dem Zusammenspiel von Bassist Geddy Lee und Drummer Neil Peart bei Rush verglich. „Ich finde, dass Dirk und ich auf dem neuen Album die gleichen Momente haben. Es ist Megadeth — es ist natürlich nicht Rush. Aber auf dem Feld dessen, was wir tun, gab es diese Momente, in denen ich mir einfach dachte: ‚Oh, mein Gott.'“

