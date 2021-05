Slipknot-Frontmann Corey Taylor holt laut Bandkollege Clown beim Singen für das neue Studioalbum alles und mehr aus sich heraus.

In einer Fragestunde mit der Moderatorin des Download Festivals hat Slipknot-Perkussionist M. Shawn "Clown" Crahan über das kommende Album geplaudert, an dem die Band derzeit werkelt (siehe Video unten). Dabei sagte er: "Ich sage dir nicht, wie viele Songs wir haben, denn ehrlich gesagt kann ich das nicht. Aber ich kann dir einfach sagen, dass ich glücklich bin. Und die Jungs sind wirklich glücklich. Corey Taylor ist auf einem Gesangsniveau, wie ich es noch nie von ihm gehört habe. Das macht mich echt emotional." Null Einflüsse von außen Weiterhin verrät der Slipknot-Querkopf über das Nachfolgewerk zu WE ARE NOT YOUR…