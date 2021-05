Megadeth: Online-Sex-Skandal um Dave Ellefson

Bei Megadeth-Bassist Dave Ellefson dürfte zurzeit der Haussegen mächtig schief hängen. Denn Medienberichten zufolge wurden am vergangenen Wochenende im Internet intime Textnachrichten zwischen dem Musiker und einer jungen Frau sowie eindeutiges Videomaterial veröffentlicht. Danach wurden schnell Spekulationen laut, wonach Ellefson ein minderjähriges Fan-Mädchen verführt haben soll. Sowohl der 56-Jährige selbst als auch Megadeth haben diesbezüglich Statements abgegeben.

Alles einvernehmlich

„Wie ihr vielleicht wisst oder nicht, sind online ein paar private und persönliche Gespräche und Interaktionen aufgetaucht“, schrieb Dave Ellefson auf seinem privaten Instagram-Account. „Diese wurden mit böser Absicht veröffentlicht – und zwar von einem dritten Beteiligten, der nicht dazu autorisiert war, sie zu haben oder zu teilen. Obgleich es sicherlich peinlich ist, will ich darüber so offen und ehrlich wie möglich reden. So sehr das auch etwas ist, auf das ich nicht stolz bin, waren dies doch private Interaktionen von Erwachsenen, die aus dem Zusammenhang gerissen und manipuliert wurden, um maximalen Schaden an meinem Ruf, meiner Karriere und meiner Familie anzurichten. Die zweite Beteiligte hat ein Statement veröffentlicht, das ihr unten sehen könnt. Ich danke ihr dafür und hoffe, dass dies aufzeigt, dass die Situation überhaupt nicht so war, wie sie sich dargestellt hat.“

Mit seiner Stellungnahme hat Dave Ellefson einen Screenshot von einem Social-Media-Post der beteiligten Frau veröffentlicht. Darin stellt sie klar: „Ja, diese Videoanrufe haben stattgefunden. Aber ich war diejenige, die sie initiiert hat. Und ich war niemals minderjährig, sondern immer eine einwilligende Erwachsene. Nie ist etwas Unangebrachtes geschehen. Alles war einvernehmend. Ich bin kein Opfer und wurde nicht im Geringsten dazu verführt, denn ich war diejenige, die es initiiert hat.“ Darüber hinaus gab die Dame zu, die besagten intimem Augenblicke mit Ellefson aufgenommen und ohne Zustimmung mit einem Freund geteilt zu haben. Im Nachhinein bezeichnet sie sich dafür naiv. Der Kontakt mit dem Megadeth-Musiker habe ausschließlich online stattgefunden.

Megadeth mahnen in ihrem Statement (siehe unten) vor der Vorverurteilung ihres Bassisten und dazu an abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Dave Ellefson ist seit 27 Jahren mit seiner Frau Julie verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder: Roman Alexander (25 Jahre) und Athena Grace (22 Jahre).