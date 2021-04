Megadeth: Gesangsaufnahmen fast fertig

Neues von den Aufnahmen zum Nachfolger des 2016er-Albums DYSTOPIA. Wie Megadeth-Sänger Dave Mustaine berichtet, steht ein weiterer wichtiger Schritt kurz vor der Vollendung. „Endlich können wir im Studio in Nashville weitermachen. Es wird mit ein paar Gitarren-Tracks und -Soli losgehen. Dazu basteln wir dann noch ein bisschen Ohrenschmaus, um die ganze Sache abzurunden. Außerdem muss ich noch ein Stück einsingen, und für ein anderes fehlt noch ein Satz.“

Empfehlung der Redaktion Dave Mustaine wird Markenbotschafter von Gibson Thrash Metal Dave Mustaine wird neuerdings auf Gitarren von Gibson spielen. Das haben der Megadeth-Boss und die Firma jüngst bekannt gegeben. Sprich: Sämtliche anderen Vocal-Aufnahmen sind demnach fertig aufgenommen. „Jetzt fokussieren wir uns noch auf die Background-Gesänge und andere offene Dinge wie Soli et cetera. Wie ich es oft und gerne bezeichne: Ohrenschmaus. Und wer nicht weiß, was ich damit meine: Es ist das, wonach es sich anhört. Klebriger, kitschiger, schmalziger Kram, den Musiker in ihre Musik einfügen, um die Songs besser klingen zu lassen. Denkt man etwa an AC/DC, denkt man nicht zwangsläufig auch an Percussions.“

Im Februar berichtete Mustaine noch von einem „sehr coolen Text“, den ihm Megadeth-Bassist Dave Ellefson zuspielte und den er in einem Song verwenden wolle. Zusätzlich berichtete der Sänger, dass das Album einen Covertrack enthalten wird. Der Arbeitstitel des neuen Albums ist weiterhin THE SICK, THE DYING AND THE DEAD.