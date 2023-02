Dave Mustaine: Warum spielen Metallica nicht mit uns?

Dave Mustaine (l.) und James Hetfield bei einer "Big Four"-Show am 10. Dezember 2011 in San Francisco

Megadeth-Mastermind Dave Mustaine hat offenbar mal wieder schlecht gefrühstückt oder eine Erbse unter seiner Matratze gehabt. Wer kann das schon sagen… Der Lockenkopf echauffiert sich jedenfalls in einem aktuellen Interview in „Guitar World“ über Metallica und wie er, seine Band und seine ehemalige Formation in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Auf eine potenzielle Konkurrenz von Metallica und Megadeth angesprochen entgegnete Mustaine zunächst, dass es diese nicht gebe. Es handele sich um unterschiedliche Bands.

Wobei: „Metallica hatten einen großen Vorsprung. Und den hatten sie auf dem Rücken dessen, was ich zu erschaffen half. Sie wurden zu einer der größten Bands der Welt. Und trotzdem versuchen sie mich in den Wind redend zu diskreditieren, indem sie sagen: ‚Dave ist kein guter Gitarrist.‘ Entschuldigt, was habt ihr da gesagt? Ich habe viele der Songs geschrieben, die euch berühmt gemacht haben. Also solltet ihr wahrscheinlich noch einmal über euer Mist-Statement nachdenken. Solchen Mist sagen diese Jungs. Und dann hast du die Schafe, die ihnen hinterherlaufen und das abkaufen.“

Gedächtnislücke?

Fragt sich nur, an welcher Stelle Metallica so über Dave Mustaine gelästert haben sollen. Dass James Hetfield und Co. überhaupt so denken, erscheint mehr als unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher hat Mustaine einfach nur nicht mehr richtig in Erinnerung, warum ihn Metallica damals hinausgeworfen haben. Er war einfach ständig betrunken und auf Streit aus. Wie dem aus sei — Dave meint weiter, er habe sich mit seiner früheren Band versöhnen wollen. „Sie wollten das nicht. Metallica und Megadeth werden zudem vom gleichen Booking-Agent repräsentiert. Ich habe ihn gefragt: ‚Du bist doch auch Metallcas Agent. Warum wollen die nicht mit uns spielen? Wovor haben sie Angst?'“

Des Weiteren regte er sich darüber auf, dass Lars Ulrich und Co. diesen Sommer Five Finger Death Punch und Pantera anstatt Megadeth mit auf Tour nehmen, obwohl die Fans gerne beide Thrash-Institutionen zusammen live sehen wollen würden. Zudem rekapitulierte Mustaine noch, das Hetfield in den Anfangstagen der Gruppe gar nicht Gitarre spielen konnte und sich bei Gigs nicht traute, Ansagen zu machen. Das habe dann Dave übernommen. Und nach seinen Rauswurf hätte James dann keine andere Wahl mehr gehabt, sich jedoch bei Mustaines Bühnenansagen bedient. „Wie bewerte ich also meinen Einfluss auf Metallica? Der ist ziemlich tiefgreifend.“

