Kirk Hammett findet Pantera-Tribut „großartig“

Kirk Hammett mit Metallica beim Power Trip Festival am 8. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

Seit mehreren Monaten geben sich Metallica auf einer großen Welttournee die Ehre. Bei einigen Terminen werden sie von den neu reformierten Pantera unterstützt. Metallica-Gitarrist Kirk Hammett hat nur lobende Worte für die Groove Metal-Ikonen übrig. Zusammen mit Gitarrist Zakk Wylde und Schlagzeuger Charlie Benante zelebrieren die Originalmitglieder Philip H. Anselmo und Bassist Rex Brown das Lebenswerk der verstorbenen Gründungsmitglieder, Schlagzeuger Vinnie Paul und Gitarrist Dimebag Darrell.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Pantera Groove Metal Pantera kündigen ihre Europatournee für Januar/Februar 2025 an. Deutschland-Shows in Hamburg, Berlin und Düsseldorf. In einem Interview mit Star Tribune wurde Kirk Hammett nun nach seiner Meinung diesbezüglich gefragt. Er antwortete: „Ich denke, es ist eine großartige Sache. Es ist eine Hommage an die Brüder, um ihr Erbe am Leben erhalten. Und es ist eine großartige Sache für Pantera-Fans. Auch wenn es nicht die Original-Pantera sind, kann man dennoch sehen, dass Phil und Rex sowie Zakk und Charlie einen verdammt guten Job machen.“

Noch mehr Lob

Auch Schlagzeuger Lars Ulrich äußerte sich vergangenes Jahr recht wohlwollend gegenüber dieser Huldigung: „Ich denke, die Idee, dass sie die Musik und die Magie von Pantera feiern, ist … Ich weiß, dass in der Community viel darüber geredet wurde, ob die Leute das unterstützen oder nicht. Aber ich bin der Typ Mensch, wenn Glenn Hughes rausgehen und ein Deep Purple-Set spielen möchte, würde ich das unterstützen. Ich bin immer dafür, dass die Leute ihren musikalischen und kreativen Ambitionen folgen. Deshalb finde ich diese Pantera-Reunion wirklich gut.“

Empfehlung der Redaktion Metallica: 40 Jahre RIDE THE LIGHTNING Thrash Metal Mit RIDE THE LIGHTNING legten Metallica vor vier Jahrzehnten ein ambitioniertes Album vor, das von neu gewonnener Reife und Selbstvertrauen geprägt war. Doch nicht nur Pantera sind als Support von Metallica zugegen. Neben Bastardane und Ottto, die jeweiligen Bands der Söhne von James Hetfield und Rob Trujillo, ist auch Mammoth WVH mit von der Partie. Auch für den Spross von Eddie Van Halen hat Hammett nichts als Begeisterung übrig. „Wow, was für ein Gitarrist! Er lebt und atmet einfach das Erbe des Gitarrenspiels, das sein Vater geschaffen hat. Ich bin so, so, so begeistert, das zu sehen.“ Es scheint, als ob auf dieser Tournee alles sehr harmonisch zugeht.

