Kiss: 50 Jahre KISS

Seit ihren bescheidenen Anfängen haben sich Kiss zu einer wahrhaft legendären Band entwickelt: Mit 20 Studioalben und mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern weltweit hat die Truppe eine der herausragendsten Erfolgsgeschichten in der Musikbranche geschrieben. Ihr breites Publikum erstreckt sich über Generationen und Musik-Genres. Der Auslöser dafür war das vor genau 50 Jahren erschienene Debütalbum KISS (1974).

Volles Programm für Kiss

Die Band setzte alles daran, ihren klassischen Traum von Ruhm, Reichtum und Rock‘n‘Roll Wirklichkeit werden zu lassen. In einem verwahrlosten Loft in Manhattan feilten sie an Songs und einem Bühnenprogramm. Dabei entstand ihr ikonisches Make-up sowie ihre Kostüme aus schwarzem Leder und vielen glitzernden Details. Bereits in ihren frühen Konzerten zeigten Kiss ihr volles Potenzial, auch wenn nur sehr wenige Zuschauer anwesend waren: Sie setzten auf auffällige Schminke, energiegeladene Auftritte und eine beeindruckende Produktion, die ihren finanziellen Möglichkeiten entsprach. Anstatt auf aufwendige Pyrotechnik zurückzugreifen, nutzten die Künstler zunächst einfache Kerzenständer auf der Bühne. Doch all das machte Kiss zu einem unverkennbaren Blickfang.

Zweifelnde Gemüter

Die Tracklist ihres Debüts KISS beinhaltet Hits wie ‘Strutter’, ‘Nothin‘ To Lose’, ‘Firehouse’, ‘Cold Gin’, ‘100.000 Years’ sowie ‘Black Diamond’. Seit ihrer Veröffentlichung gehören diese Stücke zum festen Bestandteil der Live-Auftritte des Quartetts. Das Material war für diese Zeit besonders kraftvoll und wild. Stanley und Frehley demonstrieren dabei ihre herausragende Fähigkeit, ihre Gitarren geschickt miteinander zu verweben. Insbesondere Frehley kreierte dabei unvergessliche Rock-Licks, die später Tausende von Gitarristen beeinflussten.

Ablehnung vs. Ambitionen

Obwohl sie mit KISS noch nicht die Welt im Sturm erobert hatten, tourten sie unermüdlich und entfachten regelrechte Feuerstürme auf den Bühnen – buchstäblich, denn Genes Haare fingen mehr als einmal Feuer. Bereits im Oktober 1974 brachten sie ihr zweites Album HOTTER THAN HELL heraus; im darauffolgenden Jahr kam DRESSED TO KILL auf den Markt. Leider brachten auch diese zwei Scheiben nicht den ersehnten Durchbruch; dieser kam erst mit dem Live-Album ALIVE! (1975) und dem Song ‘Rock And Roll All Nite’.

