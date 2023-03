Kiss-Biopic soll 2024 bei Netflix erscheinen

Nachdem in den letzten Jahren diverse Biopics wie ‘The Dirt’ (Mötley Crüe), ‘Rocketman’ (Elton John) und ‘Bohemian Rhapsody’ (Queen) über Bands und Musiker produziert wurden, soll es in absehbarer Zukunft auch einen Streifen über Kiss geben. Der Titel ‘Shout It Out Loud’ war bereits bekannt. Nun hat Manager Doc McGhee in einem aktuellen Interview mit „The Rock Experience With Mike Brunn“ (siehe unten) einen Veröffentlichungstermin in Aussicht gestellt.

Vielversprechendes Projekt

Demnach soll ‘Shout It Out Loud’ 2024 zuerst in die Kinos kommen und dann auf Netflix zu sehen sein. Konkreter wurde der Geschäftsmann dabei leider nicht. „Wir fangen gerade damit an“, gibt Doc McGhee einen Zwischenstand zu den Dreharbeiten durch. „Wir haben den Film bereits verkauft. Der Deal ist durch. Das geht also voran. Und er wird 2024 erscheinen.“ Als Regisseur haben Kiss im Übrigen Joachim Rønning verpflichten können. Der norwegische Filmemacher hat sich unter anderem mit Streifen wie ‘Kon-Tiki’, ‘Maleficent: Mächte der Finsternis’ und ‘Pirates of the Caribbean: Salazars Rache’ einen Namen gemacht. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Ole Sanders.

2021 gab Doc McGhee bereits einen Einblick in die Handlung des Kiss-Films. „Das Drehbuch geht um die ersten vier Jahre von Kiss. Im Grunde spielt es zu einer Zeit, bevor sie berühmt waren. Zur Zeit von Cadillac High. [Damit spielt McGhee auf ein Konzert in einer High School-Turnhalle im Oktober 1975 an — Anm.d.A.] So ist es ein sehr interessanter Blick auf die Gründung von Kiss, die Geisteshaltung, mit der das passiert ist, sowie den sozialen Druck, in dem jeder in den Sechzigern und Siebzigern steckte, der so etwas wie Kiss an die vorderste Reihe brachte. So ist es ein sehr interessanter und, wie ich finde, gut geschriebener Film. Unsere Partner sind jetzt Netflix. Es wird erst in den Kinos laufen und dann auf Netflix.“

