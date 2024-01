Kiss mögen nicht mehr als echte Menschen auf Konzertreise gehen. Doch für die Band ist trotzdem noch lange nicht Schluss.

Kiss haben am Samstag, den 2. Dezember 2023 ihr letztes Konzert gespielt und damit ihre "End Of The Road"-Abschiedstournee zu Ende gebracht. Nach der Show kündigten Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer und Eric Singer sogleich an, wie es für die Schminke-Rocker weiter geht. So wird die Gruppe als Avatare weitergeführt (siehe auch Video unten). Als Rausschmeißer im New Yorker Madison Square Garden performte die virtuelle Version der Band ‘God Gave Rock And Roll To You’. Unsterblichkeit als Ziel "Das Ende des Weges ist der Anfang einer anderen Straße", sagte Kiss-Sänger Stanley vor den Verbeugungen. "Wir gehen nirgendwohin. Ihr werdet…