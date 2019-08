Kiss: Gene Simmons feiert 70. Geburtstag

Am vergangenen Wochenende gab es im Lager von Kiss ordentlich Anlass zum Feiern. Denn Gene Simmons wurde am Sonntag, den 25. August Jahre alt. Am Abend zuvor absolvierten die Schminke-Rocker noch ein Konzert in Saratoga Springs im US-amerikanischen Bundesstaat New York. Bei dieser Gelegenheit ließen es sich Genes Bandkollegen und das Publikum nicht nehmen, dem baldigen Geburtstagskind schon vorab zu gratulieren (Video siehe unten).

„Morgen wird mein Bruder 70, er hat Geburtstag!“, fängt Paul Stanley nach dem letzten Song der Show an und weist die Zuschauer an, seinem Bandkollegen ein Ständchen zu singen. Die Leute kommen dem natürlich nach und stimmen brav ‘Happy Birthday’ an. Danach freut sich Gene Simmons: „70 verdammte Jahre alt, Baby!“ Es folgen zwei Minuten voller Applaus, während der sich die Band ausgiebig feiern lässt und anschließend abtritt. METAL HAMMER gratuliert an dieser Stelle recht herzlich!

Live-Malocher

Anfang des Jahres sprach der Kiss-Musiker über die Herausforderungen eines Kiss-Konzerts im gehobenen Alter und darüber, was das mit dem baldigen Abschied von der Bühne zu tun hat. „Wir stellen uns ja immer mit ‚You wanted the best. You got the best. The hottest band in the world: Kiss‘ vor. Ich will, dass dieses Worte etwas bedeuten, auch bis zur allerletzten Show. Ich werde bald 70. Willst du dich in mein Kostüm zwängen, willst du in meine Schuhe schlüpfen?

Jeder ist zehn Pfund schwer. Es sind insgesamt zwischen 42 und 45 Pfund an Ausrüstung. Und ja, du musst Feuer aus deinem Mund schießen, manchmal sogar aus deinem Hintern. Und danach bist du erschöpft. Könnte ich als bis in meine späten Siebziger Jahre in einer Band sein? Sicher. Aber dann müsste ich mit U2 oder den Rolling Stones anschließen, ein Paar Sneaker sowie ein T-Shirt anziehen und einfach nur schrammeln. Aber was die Körperlichkeit angeht, sind wir die am härtesten arbeitende Gruppe der Welt.“

dynasty jetzt auf amazon ordern!

Werbung MagentaTV erleben: Digitales Fernsehen mit Internet- und Telefon-Flat zum Aktionspreis Digital-TV mit Internet- und Telefon-Flat: Zeitversetzt fernsehen auf 100 Sendern/20 HD, Zugriff auf Streaming-Dienste, Serien & Filme in der Megathek Jetzt Bestellen