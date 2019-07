Kiss Konzert-Abbruch in Iffezheim: Umtausch gegen Slayer-Tickets möglich

Kiss befinden sich derzeit auf großer „End Of The Road“-Abschiedstournee. Am 6.7. machte die Band im Rahmen dieser in Iffezheim Halt. Aufgrund eines Unwetters musste das Konzert jedoch frühzeitig abgebrochen werden. Ein Ersatztermin für die Show konnte leider nicht gefunden werden, daher haben sich die Veranstalter eine andere Art der Rückerstattung überlegt.

Die Tickets für das Kiss-Konzert in Iffezheim können in Karten für das Abschiedskonzert von Slayer am 3.8. in der Schleyer-Halle in Stuttgart umgetauscht werden. Zu dem teilweise gespielten Konzert von Kiss bekommt man also ohne Aufpreis noch einen vollen Konzertabend mit Slayer, Anthrax und Alien Weaponry. Alle, die keine Zeit oder Lust auf dieses Konzert haben, bekommen eine Teilrückerstattung des Ticketpreises.

Wer den Tickettausch bzw. Teilrückerstattung in Anspruch nehmen möchte, muss das Formular >>unter diesem Link<< ausgefüllt, unterschrieben und mit den Originaltickets per Post an die im pdf angegebene Adresse geschickt werden.

Bei Fragen zum Umtausch könnt ihr euch per E-Mail oder telefonisch an Vaddi Concerts GmbH in Freiburg wenden. Die Kontaktdaten findet ihr >>hier<<.

