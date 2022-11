Gene Simmons musste neulich ins Krankenhaus. Dies machte zunächst seine Ehefrau publik, in dem sie ein Foto von den Socken des Kiss-Frontmanns auf einer Liege postete und dazu schrieb: „Krankenhaussocken muss man einfach lieben. Gene Simmons lässt wieder Nierensteine bei sich zertrümmern. Armes Baby.“ Das sorgte anschließend dafür, dass sich einige Fans und Freunde Sorgen um den Musiker machten.

Daraufhin meldete sich der 73-Jährige ein paar Stunden später selbst in den Sozialen Medien zu Wort (siehe unten). Zum einen postete er ein Video von sich, auf dem zu sehen ist, wie er in einem Krankenhausbett liegt, einen Krankenhauskittel sowie eine Kopfbedeckung trägt. Dabei gab er zu Protokoll: „Hey, danke euch für die Anrufe. Aber ehrlich: Mir geht es gut. Shannon nahm das Video auf. Sie befreien nur die Rohre von überschüssigen Nierensteinen. Das sieht scheußlich aus, aber ist wirklich keine große Sache. Es hat eine Stunde gedauert, danach sind wir losgefahren und hatten einen Hotdog. Ich weiß eure Genesungswünsche zu schätzen.“

Im Oktober 2019 hatte Gene Simmons bereits eine erfolgreiche Nierensteinoperation. Der nicht-invasive Eingriff im Cedars-Sinai-Krankenhaus dauerte ebenfalls nur rund eine Stunde. Dabei führten die Ärzte eine Gefäßprothese in seine Harnröhre ein, die dabei helfen sollte, dass die Steine durchflutschen können. Diese Gefäßprothese wurde Berichten zufolge nach einer Woche wieder entnommen. Kiss mussten wegen der OP ihr damaliges Konzert in Salt Lake City verschieben. Simmons ist gegen den Konsum von Drogen und Alkohol. Das führe nur dazu, dass man sich mit Krebs herumschlagen muss.

Hey, thnx you guys for the calls, but honestly I’m fine. Shannon took the video..Just cleaning the tubes for excess kidney stones. Looks awful, but really no big deal. Took an hour, then drove to have a hot dog. I appreciate your good wishes 🤟😎. pic.twitter.com/3EThQziSc1

— Gene Simmons (@genesimmons) November 14, 2022