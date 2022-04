Kadavar-Frontmann Lupus Lindemann bietet seine signierte Gitarre zum Verkauf an. Den Erlös erhält der Ukraine-Hilfe Berlin e.V.

Angesichts der tragischen Katastrophe, mit der sich die ukrainische Bevölkerung seit Tagen konfrontiert sieht, möchten auch Kadavar einen unterstützenden Beitrag leisten. Zahlreiche Menschen bekunden inzwischen weltweit ihre Solidarität mit dem Nachbarland Russlands. Viele Künstlerinnen und Künstler finden kreative Wege, um zu helfen. So auch die Kadavar-Mitglieder. Sänger und Gitarrist Christoph "Lupus" Lindemann teilte kürzlich via Social Media die Online-Versteigerung seiner Gitarre mit. Jene hat ihn ganze zehn Jahre sowohl auf der Bühne als auch im Studio begleitet. Den Erlös derselben wird der Musiker an die Hilfsorganisation Ukraine-Hilfe Berlin e.V. spenden. In seinem Beitrag schreibt Lindemann: „In den letzten zehn Jahren…